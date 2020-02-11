На Алену Водонаеву написали второе заявление в полицию

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Жительница Москвы написала заявление в полицию на телеведущую Алену Водонаеву, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что она обратилась к правоохранителям по той же причине, по какой заявление написал житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов. Заявление объединят в одно производство. Вызвавший недовольство граждан текст поста Водонаевой о «быдле» и родительстве отправят на лингвистическую экспертизу. Предположительно, 13 февраля Водонаевой придется побеседовать с полицией.

Алена Водонаева ранее заявляла о презрении к семьям, которые «живут в нищете» и растят несколько детей, а также предполагала, что новыми условиями реализации материнского капитала может воспользоваться «быдло».

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