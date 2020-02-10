«Хищные птицы» возглавили российский бокс-офис
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Фильм с Марго Робби «Хищные птицы» возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
За первые несколько дней проката бокс-офис «Хищных птиц» составил 243,4 млн руб. На втором месте расположилась военная драма Сэма Мендеса «1917» с 67,9 млн руб., собранными во второй уикэнд проката.
Третью строчку занимает боевик с Уиллом Смитом «Плохие парни навсегда», который в третьи прокатные выходные собрал 67,8 млн руб.
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