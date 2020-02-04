Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

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Ведущая передачи «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.

Об этом сообщил изданию «Стархит» источник в окружении Успенской. По словам инсайдера, Кудрявцева поклялась, что не знала о психологических проблемах дочери Успенской Татьяны Плаксиной и о том, что она расскажет об агрессии со стороны матери. «Она была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов», — рассказал источник.

Плаксина, в частности, обвиняла мать в том, что та запирает ее и душит. За последние полтора года девушка пережила несколько серьезных операций после неудачного падения с велосипеда.

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