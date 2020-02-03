Бортко усомнился в успехе голливудской версии «Мастера и Маргариты»

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Кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с изданием «Ридус» поделился своими размышлениями о том, будет ли успешной голливудская экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Бортко, в 2005 году представивший мини-сериал по книге, в успех этой истории в США не верит. «Пускай попробуют, хотя вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна», — уверен он.

В 2019 году права на экранизацию получил американский режиссер Баз Лурман, который, по собственному утверждению, мечтал снять фильм по «Мастеру и Маргарите» 20 лет.

Ранее стало известно, что были заморожены съемки российской киноверсии книги, которые должны были начаться весной 2020 года.

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