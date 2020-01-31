Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

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Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.

«Я не имею отношения к этому решению, потому что концерта в Украине я не объявлял, со мной никто не разговаривал, не заключал договора. Такое самообслуживание — сами объявляем концерт, сами негодуем, что он объявлен, сами протестуем, сами лишаем въезда, сами переживаем. Я даже не успел волноваться. И на Украину сейчас не собирался», — заявил Сюткин.

По его словам, он не ожидал данного решения, но и ехать на Украину не собирался.

«Я не разбираюсь в политике, а просто играю рок-н-роллы. Не хотят слушать мои рок-н-роллы в Украине — будем играть там, где хотят. ... С гордостью говорю, что будем играть в России», — заявил он.

Он отметил, что старается быть вне политики.

«Стараюсь быть далеко от политики, потому что я — музыкант. А задача музыканта — объединять. Если сейчас не готово украинское руководство, чтобы я делал что-то объединяющее наши народы... Им только разъединять сейчас нужно», — сказал он.

Сюткин отметил, что не испытывает неприязни к украинскому зрителю.

«Наступит время, когда они будут готовы концерты проводить. ... Знаете, называется, без моего участия сделали всю операцию — объявили, запретили, а сейчас еще будут обсуждать. Так что не принимаю участия в обсуждении, остаюсь абсолютно деликатным к этому вопросу — не пускают, так не пускают», — заявил Сюткин.

Служба безопасности Украины 31 января в своем Telegram-канале рассказала, что в страну запрещен въезд российскому эстрадному исполнителю Валерию Сюткину.

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