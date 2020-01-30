Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

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Посольство Украины в США указало телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее Instagram.

Ведущая сделала репост паблика «Посмотри на этого русского». В ролике танцоры исполняют украинский гопак. «Будем честны, русские так не станцуют. Наш ансамбль имени Вирского может доказать это в вашей студии», — подсказали дипломаты в Twitter.

В Instagram Эллен Дедженерес под записью уже несколько тысяч комментариев, в которой поклонники указывают звезде на ошибку. Пока пост телеведущая не исправляла.

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