Disney cнимет сиквел «Капитана Марвел»

Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая в данный момент работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен».

Как стало известно, соавторы первой части Анна Боден и Райан Флек также будут участвовать в проекте.

Однако режиссер новой картины о приключениях героини, которую ранее сыграла американская актриса Бри Ларсон, пока не найден.

По имеющейся информации, история о ней будет происходить в наше время.

Премьера фильма намечена на 2022 год.

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