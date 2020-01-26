Disney cнимет сиквел «Капитана Марвел»
Кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма «Капитан Марвел». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что сценарий к ленте может написать Меган МакДоннелл, которая в данный момент работает над мини-сериалом Marvel Studios «ВандаВижен».
Как стало известно, соавторы первой части Анна Боден и Райан Флек также будут участвовать в проекте.
Однако режиссер новой картины о приключениях героини, которую ранее сыграла американская актриса Бри Ларсон, пока не найден.
По имеющейся информации, история о ней будет происходить в наше время.
Премьера фильма намечена на 2022 год.
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