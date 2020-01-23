Юморист Гудков не станет лицом Gucci в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/918/12923918/123123-pic905-895x505-93525.jpg">

Шоумен Александр Гудков в беседе с изданием Glamour опроверг сообщения о том, что он станет лицом модного бренда Gucci в России.

Заявление о том, что он будет амбассадором Gucci, Гудков сделал на пресс-конференции комедийной мелодрамы «Марафон желаний». «Gucci выбрали меня своим первым официальным представителем в России. Недавно мы на четыре дня летали в тур на Неделю моды в Милане — я офигел. Сидел рядом с Джаредом Лето в первом ряду», — вспоминал артист.

Позже артист пояснил, что это была шутка. Представители Gucci в России подтвердили, что актер — друг бренда, но не официальный представитель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дима Билан стал призраком в новом клипе

— Больная Бузова потеряла голос

— Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову