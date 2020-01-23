Юморист Гудков не станет лицом Gucci в России
Шоумен Александр Гудков в беседе с изданием Glamour опроверг сообщения о том, что он станет лицом модного бренда Gucci в России.
Заявление о том, что он будет амбассадором Gucci, Гудков сделал на пресс-конференции комедийной мелодрамы «Марафон желаний». «Gucci выбрали меня своим первым официальным представителем в России. Недавно мы на четыре дня летали в тур на Неделю моды в Милане — я офигел. Сидел рядом с Джаредом Лето в первом ряду», — вспоминал артист.
Позже артист пояснил, что это была шутка. Представители Gucci в России подтвердили, что актер — друг бренда, но не официальный представитель.
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