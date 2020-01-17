Суд отложил рассмотрение иска актеров МХАТа к Боякову
Пресненский суд Москвы начал рассмотрение иска группы артистов МХАТ имени Горького, не согласной с политикой нового руководства театра, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката актеров Ксению Михайличенко.
Она уточнила, что иск касается двух больших требований. Одно материальное, о выплате премий, второе касается непредоставления работы работодателем. «Резко вдруг спектакли, в которых участвовали работники, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры, либо были убраны из репертуара, либо артисты просто были заменены другими актерами», — пояснила она.
По словам адвоката, актерам, которые не согласились переходить на срочный трудовой договор, с сентября 2019 года «без всякого обоснования перестали выплачивать ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные премии».
Рассмотрение иска началось 17 января, однако было отложено на 7 февраля, так как ответчик предоставил не все документы.
В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина заняла специально введенную должность президента театра.
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