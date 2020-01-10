Во втором сезоне «Ведьмака» появятся ЛГБТ-персонажи

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Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич в рамках сессии вопросов и ответов на портале Reddit рассказала о новом сезоне проекта.

По словам Хиссрич, во втором сезоне «Ведьмака» среди персонажей появятся представители гендерных и сексуальных меньшинств. Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов мира «Ведьмака».

Премьера первого сезона «Ведьмака» на стриминговом сервисе Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон выйдет в 2021 году.

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