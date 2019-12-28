Элтон Джон получил почетный британский орден

Британский исполнитель сэр Элтон Джон получил Ордена Кавалеров Почета Соединенного Королевства за выдающиеся достижени в музыке. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что также правительством Великобритании к Ордену были представлены барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и вокалист Snow Patrol Гэри Лайтбоди.

За заслуги в кино и драме награды удостоились соответственно режиссер фильма «12 лет рабства» Стив МакКуин и режиссер двух фильмов бондианы Сэм Мендес.

Уточняется, что 70% лауреатов ордена являются простые люди, которые внесли свой вклад в развитие культуры страны.

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