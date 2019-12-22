Директор Заворотнюк отреагировала на сообщения о сборе денег на лечение

Директор актрисы Анастасии Завротнюк Марина Попова назвала бредом сообщения о сборе денег для ее лечения, сообщает телеканал 360.

Ранее СМИ сообщали, что счета супруга Заворотнюк Петра Чернышева заблокированы. По данным Telegram-каналов Чернышев тратит средства на лечение.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?», — возмутилась Попова.

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