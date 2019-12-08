Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что он с компанией друзей утром в воскресенье, 7 декабря, ехал из Москвы в Санкт-Петербург. В пути автомобиль компании сына певицы врезался в отбойник. Молодой человек получил травмы нижней части лица.

В автомобиле также находилась девушка Арсения. По словам приближенных, у нее открытый перелом руки. Как рассказал позднее сам Шульгин, скоростной режим компания не нарушала, машину занесло на повороте.

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