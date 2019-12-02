В Общественной палате заявили, что 80% школьников пробуют наркотики после прослушивания рэпа

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Более 80% школьников пробуют наркотики после прослушивания рэп-композиций, в текстах которых затронута тема наркотиков. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вот он пошел в комнату, закрылся и слушает свой любимый музон. А оттуда идет прямая пропаганда к употреблению наркотиков», — описал проблему Малькевич в ходе парламентских слушаний «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете».

По его словам, необходимо также «привести в чувство» российские социальные сети, которые сейчас способствуют распространению информации о наркотиках.

«Нужно нанимать модераторов, которые будут отслеживать всю информацию, которая выкладывается на эти площадки. Однако многие предпочитают на этом экономить, поэтому там до сих пор существуют страницы, с которых идет открытая пропаганда», — подчеркнул спикер.

Отдельно Малькевич обратился к СМИ и призвал не раскручивать сайты, связанные с наркотиками.

«У нас сейчас везде гремит — мол, вот, Hydra, самая крупная в РФ, самая масштабная. Фактически вы даете руководство к действию даже тем, кто ранее про эти сайты не знал», — сказал он.

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