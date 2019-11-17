Ариана Гранде заявила о проблемах со здоровьем

Американская певица Ариана Гранде сообщила, что может быть вынуждена отменить концерты гастрольного тура Sweetener из-за проблем со здоровьем, передает Mirror.

Уточняется, что после выступления в городе Шарлотсвилле, США, она рассказала своим поклонникам о плохом самочувствии во время концерта. Гранде заявила, что испытывала трудности с дыханием.

По словам певицы, ей не хочется отменять шоу, но об окончательном решении она сообщит позже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ариане Гранде прилетело лимоном за Бейонсе

— Ариана Гранде судится с сетью магазинов

— Тейлор Свифт и Ариана Гранде: кто замахнулся на премию MTV