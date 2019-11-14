Линдеманн побил космонавта в центре Петербурга

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/12812300/123-pic905-895x505-32723.jpg">

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram забавное видео из Санкт-Петербурга.

В коротком ролике одетый в плащ Линдеманн под мелодию «Калинка моя» дерется с космонавтом на Дворцовой площади. Музыкант и его коллега Петер Тэгтгрен изображают немецкого политика Эриха Хонеккера и космонавта Зигмунда Йена, повторяя сцену из клипа Deutschland.

За три часа ролик набрал около 100 тыс. лайков.

Линдеманн и Тэгтгрен вместе играют в сайд-проекте лидера Rammstein — Lindemann.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нейросеть сняла клип для Тилля Линдеманна

— Лобода показала новое фото с Линдеманном

— Солист Rammstein станцевал с Реввой и Чуриковой кавказский танец