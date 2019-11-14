Линдеманн побил космонавта в центре Петербурга
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram забавное видео из Санкт-Петербурга.
В коротком ролике одетый в плащ Линдеманн под мелодию «Калинка моя» дерется с космонавтом на Дворцовой площади. Музыкант и его коллега Петер Тэгтгрен изображают немецкого политика Эриха Хонеккера и космонавта Зигмунда Йена, повторяя сцену из клипа Deutschland.
За три часа ролик набрал около 100 тыс. лайков.
Линдеманн и Тэгтгрен вместе играют в сайд-проекте лидера Rammstein — Lindemann.
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