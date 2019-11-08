Малахов раскрыл Собчак самый большой гонорар за участие в своем шоу

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Максимально большой гонорар за участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» был выплачен актеру Эммануилу Виторгану.

Об этом шоумен рассказал в интервью для видеоблога Ксении Собчак. По его словам, Виторган получил 1,8 млн руб. за свое первое интервью после рождения дочери.

Также, добавил Малахов, серьезную сумму пришлось заплатить шоумену Сергею Звереву, который в его передаче «Привет, Андрей!» рассказал об усыновленном ребенке.

В свою очередь, жертве изнасилования Дианы Шурыгиной Малахов заплатил за первый эфир только 10 тыс. руб.

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