В Лондоне обнаружили скрытую фреску Бэнкси

В Лондоне в районе Ноттинг-Хилл обнаружили фреску уличного художника Бэнкси, сообщает Reuters.

По предварительным данным, изображению около 10 лет, но все это время оно было скрыто строительными лесами.

В жилищной компании заявили, что находка способствовала росту цен на жилье в районе, так как воплощает лондонский дух.

Фреску решили покрыть стеклом и установить подсветку.

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