Гафта частично парализовало после инсульта
Народный артист РСФСР Валентин Гафт частично парализован и проходит реабилитацию в одной из московских клиник, передает «Рен ТВ».
Врачи оценивают состояние 83-летнего артиста как тяжелое. Возможно, ему потребуется операция.
В конце июля Валентин Гафт не смог выйти на сцену в спектакле «Пока существует пространство». После инсульта 7 августа он был госпитализирован в реанимацию, позже переведен в отделение неврологии.
Ранее супруга рассказала о состоянии Гафта в реабилитационном центре.