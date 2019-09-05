Гафта частично парализовало после инсульта

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Народный артист РСФСР Валентин Гафт частично парализован и проходит реабилитацию в одной из московских клиник, передает «Рен ТВ».

Врачи оценивают состояние 83-летнего артиста как тяжелое. Возможно, ему потребуется операция.

В конце июля Валентин Гафт не смог выйти на сцену в спектакле «Пока существует пространство». После инсульта 7 августа он был госпитализирован в реанимацию, позже переведен в отделение неврологии.

Ранее супруга рассказала о состоянии Гафта в реабилитационном центре.