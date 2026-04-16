Обзор HUAWEI nova 15 Pro: мощная батарея и флагманская камера в тонком корпусе

Российские ретейлеры открыли предзаказ смартфона HUAWEI nova 15 Pro, который делает ставку не на «сухие» характеристики, а на реальный пользовательский опыт: тонкий корпус сочетается с аккумулятором повышенной емкости, а камера с акцентом на портретную съемку претендует на уровень флагманов. Что на практике стоит за этими заявлениями, удалось ли производителю совместить автономность, дизайн и возможности мобильной фотографии без компромиссов и где новинка действительно выделяется на фоне конкурентов — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

С первого взгляда nova 15 Pro делает ставку на дизайн. Корпус толщиной всего 6,9 мм выглядит и ощущается по-настоящему тонким по современным меркам. При этом производителю удалось оснастить устройство аккумулятором емкостью 6500 мАч. И, несмотря на крупный экран, смартфон удобно лежит в руке – тонкий корпус облегчает хват и повседневное использование.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Смартфон получил оригинальное оформление: прямоугольный блок камер с двумя «орбитальными кольцами», как их называют в HUAWEI, и строгую черную расцветку. Помимо нее, доступны версии в белом, мятном и лавандовом цветах.

HUAWEI nova 15 Pro выделяется на фоне конкурентов материалами корпуса, которые чаще встречаются в более дорогих устройствах. Модель оснащена рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и стеклом Kunlun Glass с повышенной устойчивостью к падениям и царапинам. Также заявлена защита от влаги и пыли по стандарту IP65.

Экран

HUAWEI nova 15 Pro оснастили плоским 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1320х2856 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц с шагом в 1 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит.

На практике экран очень близок к флагманским моделям. Интерфейс и приложения работают плавно, изображение отличается высокой детализацией, а запаса яркости достаточно как для корректного отображения HDR-контента, так и для комфортного использования устройства под прямыми солнечными лучами.

Особое внимание было уделено защите зрения: в смартфоне реализован комплекс соответствующих функций, включая ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц. Это снижает нагрузку на глаза при длительном использовании, в частности, при чтении, просмотре видео или скроллинге ленты соцсетей в вечернее время.

Камеры

Главный козырь HUAWEI nova 15 Pro – это, конечно, камеры. Основная особенность модели кроется в объективах для ультрареалистичной и портретной съемки в основной и во фронтальной камере.

Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный портретный ультраобъектив с крупнейшим в классе сенсором. Это позволяет устройству точнее работать со сложными сценариями освещения, корректнее передавать оттенки кожи, макияж и цвет волос, избегая типичных для конкурентов искажений — излишней желтизны или холодных синих тонов.

HUAWEI nova 15 Pro явно рассчитан на сценарий, когда фронтальная камера используется не реже основной. Причем речь не только о стандартных селфи: диапазон зума на фронталке от 0,8x до 5x позволяет снимать и более широкий кадр с фоном, и крупные планы, что удобно и для одиночных автопортретов, и для групповых кадров, и для вертикального видеоконтента.

За качество портретов отвечает обновленная технология XD Portrait Engine, обеспечивающая более точную работу с геометрией лица, текстурой кожи, светотенью, цветопередачей и эффектом размытия.

Тыльные камеры не остались в тени: смартфон оснащен 50-мегапиксельным RYYB-сенсором, 12-мегапиксельным телеобъективом с трехкратным оптическим зумом и 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и поддержкой макросъемки. Такой набор формирует универсальную систему, способную эффективно работать в разных сценариях – от портретной и архитектурной съемки до макро.

Видеосъемка возможна вплоть до разрешения 4K при 60 кадрах в секунду, есть режим HDR Vivid, а также предусмотрена возможность переключения между всеми объективами, в том числе на фронтальный, без прерывания записи.

И, так как камеры в смартфонах сегодня – это не только железо, но и ПО, тут не обошлось без ИИ-функций. HUAWEI nova 15 Pro оснащен широким набором ИИ-функций, включая выбор лучшего выражения лица на групповых снимках, удаление нежелательных объектов и т.д.

ПО и производительность

За производительность отвечает Kirin 9010S, который также установлен во флагманском смартфоне HUAWEI Pura 80.

В сочетании с высокоскоростной памятью и оболочкой EMUI 15 устройство демонстрирует стабильную и плавную работу интерфейса, уверенно справляется с многозадачностью и обеспечивает достаточный запас мощности для повседневных сценариев от мобильной съемки и монтажа видео до активного использования соцсетей, запуска игр и т.д.

EMUI 15 выделяется не только оптимизацией и отзывчивостью, но и широким набором ИИ-функций. В nova 15 Pro пользователям доступны практичные инструменты, включая управление жестами на базе ИИ, защиту конфиденциальности за счет скрытия уведомлений от посторонних, двустороннее шумоподавление во время звонков, интерактивные темы, центр приватности, программируемую кнопку управления и другое.

Отдельного внимания заслуживают расширенные возможности кастомизации, в том числе фирменные интерактивные темы. Так, при выборе темы «Switch!» на экране появляются баскетбольные мячи и кольцо, превращающие интерфейс в мини-игру: на заблокированном экране достаточно поднять руку перед устройством и опустить ладонь, чтобы «забросить» мяч в кольцо.

Батарея

Автономность – еще одно весомое преимущество HUAWEI nova 15 Pro. Аккумулятор емкостью 6500 мАч в тонком корпусе обеспечивает уверенный полный день работы даже при интенсивной нагрузке. При более умеренном использовании его хватит на полтора–два дня без подзарядки.

При этом смартфон не только долго живет, но и быстро заряжается благодаря «HUAWEI SuperCharge Турбо 100 Вт», что важно при выборе современного устройства, с помощью которого мы не только остаемся на связи, но также работаем, развлекаемся и снимаем все на камеру.

Комплектация

HUAWEI nova 15 Pro выделяется расширенным комплектом поставки: помимо самого смартфона, в коробке предусмотрены зарядное устройство мощностью 100 Вт, кабель USB-C на USB-C, прозрачный пластиковый чехол, инструмент для извлечения SIM-лотка и документация.

Дополнительно на дисплей с завода нанесена защитная пленка, что выгодно отличает новинку от ряда конкурирующих устройств.

Вывод и цены

HUAWEI nova 15 Pro производит впечатление устройства, которое в своем сегменте предлагает практически флагманский пользовательский опыт. Модель делает акцент на портретной съемке и возможностях камеры в целом, а также сочетает высокую автономность с тонким и удобным корпусом. При этом не во вред остальным характеристикам.

Российские ретейлеры предлагают HUAWEI nova 15 Pro по цене от 44,9 тыс. руб.

В продаже также доступна базовая версия – HUAWEI nova 15. Она оснащается сопоставимым набором камер, немного уменьшенным дисплеем, теми же программными функциями и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Стоимость HUAWEI nova 15 начинается от 36,9 тыс. руб.

Если оформить предзаказ на одну из моделей серии nova 15 с 16 по 23 апреля, в подарок дадут чехол с меняющимся экраном и 1 год расширенной гарантии HUAWEI Care +.