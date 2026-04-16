Россиянка порезала мужа, который упрекнул ее в угоне авто

В Амурской области женщина порезала ножом мужа после угона автомобиля
В Амурской области женщина порезала ножом мужа, который упрекнул ее в угоне машины. Об этом сообщает Прокуратура региона в своем Telegram-канала.

«Сковородинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы с. Албазино. Она признана виновной по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», – говорится в публикации.

По версии суда, в октябре 2025 года подсудимая, будучи в нетрезвом состоянии, угнала машину своей знакомой. Она проехалась по улицам села, не справилась с управлением и оставила автомобиль с повреждениями. На следующий день ее муж, узнав о случившемся, в ходе конфликта ударил ее по голове. Рассердившись, женщина ударила мужа ножом в живот, а затем, придя в себя, вызвала скорую. Медики госпитализировали мужчину.

По данным канала, суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений приговорил ее к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.

