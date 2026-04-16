Мирные жители пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Украинские атаки на Белгородскую область продолжаются, днем 16 апреля ранения получили два мирных жителя региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В населенного пункте Почаево от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги.

По словам Гладкова, пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Кроме того, в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, которая утром пострадала в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате атаки БПЛА на служебный автобус. Ей диагностировали баротравму, множественные слепые осколочные ранения ног. Женщину госпитализировали в профильное отделение больницы.

Также беспилотники атаковали Шебекино.

«На территории одного из предприятий повреждены фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля», — добавил он.

Днем 15 апреля Гладков сообщал, что в белгородском селе Грузское от детонации беспилотника ВСУ пострадал мирный житель.

