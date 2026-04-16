Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Стиль

Пищевые добавки «Е»: какие из них опасны — коды и подробная расшифровка

Вредные консерванты, красители, усилители вкуса и прочие добавки — читаем этикетки продуктов
Пищевые добавки содержатся в большинстве современных продуктов питания. Они отвечают за цвет, вкус, аромат и сохранность еды. Большинство из консервантов, красителей, подсластителей и эмульгаторов разрешены к употреблению, однако есть и те, что способны навредить организму, спровоцировать аллергию и развитие тяжелых заболеваний. «Газета.Ru» рассказывает, какие виды пищевых добавок бывают и чем опасны некоторые из них.

Что такое пищевые добавкиВиды пищевых добавок Запрещенные пищевые добавкиОпасные пищевые добавкиКак выбирать продукты


Что такое пищевые добавки

Пищевые добавки — это синтетические химические или натуральные вещества, которые производители добавляют в продукты питания, чтобы придать им определенные качества: оттенки вкуса, цвет, аромат, консистенцию.

История пищевых добавок насчитывает несколько тысячелетий. Среди самых древних:

* соль;
* уксусная кислота;
* пряности и специи;
* натуральные красители.

Изначально пищевые добавки были исключительно натуральными. Однако с развитием химической промышленности их вытеснили искусственные вещества.

В странах Евразийского экономического союза их оборот регулируется техническим регламентом Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Название всех пищевых добавок начинается с буквы «Е».

Как рассказала «Газете.Ru» тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, в современном мире пищевые добавки активно используются при изготовлении продуктов.

«Само по себе наличие добавок в составе еще не означает, что продукт опасен. Но многие из них следует обходить стороной. Поэтому важно разобраться, чего точно не должно быть в составе потребляемой еды», — подчеркнула она.

Виды пищевых добавок

Пищевые добавки разделяют на категории:

* Е100-182 — красители: меняют цвет продукта;
* Е200-299 — консерванты: помогают продукту дольше храниться;
* Е300-399 — антиокислители: замедляют процесс окисления и продлевают жизнь продукта;
* Е400-499 — стабилизаторы и загустители: первые сохраняют консистенцию, а вторые — делают продукт гуще;
* Е500-599 — эмульгаторы: придают однородную консистенцию;
* Е600-699 — усилители вкуса и запаха;
* Е700-899 — зарезервированные номера для новых добавок;
* Е900-999 — пеногасители, антифламинги: помогают предотвратить или снизить образование пены.

Запрещенные пищевые добавки

4045/Shutterstock/FOTODOM

Список запрещенных, крайне опасных для здоровья пищевых добавок насчитывает восемь позиций, отмечают в Роспотребнадзоре:

* Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Это вещество является канцерогеном, провоцирует появление злокачественных опухолей и способствует росту раковых клеток.
* Искусственный краситель Е123 (амарант). Еще один канцероген, вызывающий онкологические заболевания. У беременных провоцирует внутриутробные пороки плода и задержку его развития.
* Искусственный краситель Е128 (красный 2G). Это канцероген, который, к тому же, разрушает нервную систему.
* Консервант Е216 (пропилпарабен). Агрессивный аллерген. У мужчин может вызвать бесплодие, у женщин — рак груди.
* Консервант Е217 (натриевая соль). Сильнейший аллерген. Вызывает головную боль, нарушает пищеварение, провоцирует рост злокачественных новообразований.
* Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует развитие онкологических заболеваний.
* Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Токсически бьет по мочеиспускательной системе.
* Улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых и кожи, провоцирует стремительный рост злокачественных опухолей.

Опасные пищевые добавки

Помимо запрещенных пищевых добавок, существуют и потенциально опасные, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Не все добавки опасны — например, лимонная кислота или витамин C — E300, и бояться каждой «ешки» не стоит. Однако современная наука четко указывает на потенциальные риски, особенно при регулярном употреблении.

Зарема Тен
врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Врач советует взять на заметку несколько важных фактов о пищевых добавках.

Консерванты

Их главная задача — подавлять рост бактерий и плесени, чтобы еда дольше оставалась безопасной и не портилась. Однако некоторые из них несут потенциальные риски.

* Нитриты и нитраты (E249–E252) — используются в мясных изделиях.

«Главная опасность в том, что в организме они могут превращаться в нитрозамины, которые являются канцерогенами. Исследования связывают нитрит натрия с повышенным риском рака предстательной железы, а нитрат калия — с риском рака молочной железы. Тем не менее в минимальных дозах они незаменимы для предотвращения ботулизма, поэтому их польза для сохранности продукта может перевешивать риски», — пояснила Зарема Тен.

* Сульфиты (E220–E228) — добавляются в вино, сухофрукты и картофель. По словам собеседницы «Газеты.Ru», они не так опасны в долгосрочной перспективе, но являются сильным аллергеном и могут провоцировать тяжелые приступы удушья у астматиков.

* Бензоаты (E210–E213) и сорбаты (E200–E203) — универсальные консерванты в газировке и соусах. У чувствительных людей они также могут вызывать аллергические реакции — например, крапивницу, предупреждает врач. При регулярном избыточном поступлении в организм консерванты оказывают токсикологическое воздействие на клетки и повышают нагрузку на печень.

Красители

Их добавляют для придания аппетитного цвета, но большинство из них не несут никакой биологической ценности.

* Азокрасители (E102, E110, E122, E124, E129) — самая обсуждаемая группа добавок.

«Исследования связывают их с несколькими проблемами: гиперактивностью у детей, аллергическими реакциями и кожными заболеваниями, а также возможным канцерогенным эффектом», — пояснила Зарема Тен.

В свою очередь тренер-нутрициолог Ольга Яблокова обратила внимание, что красители делают еду визуально более аппетитной и привлекательной.

Именно эта группа добавок чаще всего вызывает обсуждения, потому что их наличие нередко говорит о высокой степени переработки продукта. К тому же недобросовестные производители часто маскируют красителями испорченный продукт. Например, придавая свежий вид мясу птицы или рыбы. Это несет большие риски отравлений и более серьезных проблем со здоровьем.

Ольга Яблокова
тренер-нутрициолог

Подсластители

Долгое время считались идеальной безвредной альтернативой сахару. Однако современные исследования показывают, что наши представления ошибочны.

Среди отрицательных свойств подсластителей:

* Влияние на микробиоту. Искусственные подсластители (сахарин, сукралоза, аспартам) не являются для организма «пустышкой». Они активно взаимодействуют с нашим организмом, подчеркнула Зарема Тен. В рандомизированных исследованиях было показано, что каждый из них значительно изменял состав кишечной микрофлоры участников.
* Риск диабета. Искусственные подсластители повышают уровень инсулина в крови, вызывают нарушения толерантности к глюкозе — то есть организм начинает хуже справляться с сахаром, что повышает риск развития диабета второго типа.
* Порочный круг. Употребление подсластителей может нарушать связь «мозг-кишечник», притупляя чувство насыщения от сладкого, что заставляет нас съедать больше и способствует набору веса.

Эмульгаторы и загустители

Эти добавки создают однородную текстуру, чтобы майонез не расслаивался, а мороженое не таяло. Однако их влияние на здоровье вызывает серьезные вопросы.

* Разрушение барьера. Эмульгаторы, такие как полисорбат 80 (E433) и каррагинан (E407), способны разрушать защитный слизистый слой в кишечнике. «В систематическом обзоре 2025 года они названы наиболее «опасными» добавками, которые нарушают целостность кишечного барьера и повышают его проницаемость», — подчеркнула Зарема Тен.
* Воспаление и болезни. Повышенная проницаемость позволяет токсинам и бактериям проникать в кровоток, вызывая хроническое воспаление. Исследования связывают это с развитием воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), ожирения и метаболических нарушений.

Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Тем временем Ольга Яблокова предупреждает: у людей, склонных к аллергиям или имеющих проблемы с ЖКТ, загустители могут вызывать дискомфорт.

«Кроме того, большое количество промышленных продуктов с таким составом часто означает, что рацион беден по клетчатке, белку и натуральным продуктам. То есть вред здесь может быть не только в самой добавке, но и в общем качестве питания», — отметила тренер-нутрициолог.

Как выбирать продукты

Чтобы продукты приносили исключительно пользу, Зарема Тен рекомендует:

* Читать этикетки и избегать продукты с длинным списком незнакомых ингредиентов.
* Ограничить ультраобработанные продукты продукты промышленного производства, содержащие ингредиенты, которые редко используются дома, например, гидрогенизированные масла, модифицированный крахмал, изоляты белков — чипсы, газировку, готовые соусы и мясные деликатесы.
* Отдавать предпочтение цельным продуктам: овощам, фруктам, крупам и мясу без «химического» состава.

Ольга Яблокова также советует обращать внимание на то, какие ингредиенты стоят в начале состава.

«Чем ближе к началу, тем этой добавки больше. Поэтому если в продукте на первом месте стоит сахар, его лучше отложить в сторону», — рекомендует она.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!