Китаянка почти год общается с ИИ-клоном сына, который разбился в аварии

SHOT: 80-летняя китаянка год общается с ИИ-клоном сына, который разбился в ДТП

В Китае 80-летняя женщина почти год общается с ИИ-клоном сына, который не выжил в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мужчина <...> разбился в аварии в 2025 году. У него осталась пожилая мать с больным сердцем. Близкие испугались, что она не переживет новость <...> поэтому умолчали и обратились к специалистам в области ИИ. Все для того, чтобы те «воскресили» родственника, — создали его цифровую копию», – говорится в публикации.

По данным канала, для создания клона родственники прислали разработчикам фотографии, видео и аудио мужчины. Цифровая копия получилась точной: аватар внешне неотличим от мужчины и даже копирует его привычки — например, чуть наклоняется вперед во время беседы.

Теперь пожилая мать каждый день общается с виртуальным сыном по видеосвязи, не догадываясь, что это искусственный интеллект. Женщина уверена, что сын просто уехал работать в другой город. Каждый день она просит его хорошо питаться, тепло одеваться и быть осторожным на улице. А цифровой наследник обещает скоро вернуться домой.

Ранее российский чемпион разбился в ДТП в Таиланде, узнав о кончине отца от мошенников.

 
Сколько калорий сжигает секс и можно ли им заменить кардиотренировки
