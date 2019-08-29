Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на «Новой волне»
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Российский певец Юрий Лоза прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает НСН.
Лоза отметил, что есть история конфликта.
Он объяснил негативную реакцию артиста нарушенными договоренностями со стороны организаторов.
«Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали», — заявил Лоза.
Ранее Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции.