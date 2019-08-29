Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на «Новой волне»

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает НСН.

Лоза отметил, что есть история конфликта.

Он объяснил негативную реакцию артиста нарушенными договоренностями со стороны организаторов.

«Может, Киркорову было что-то гарантированно, чего в итоге не додали», — заявил Лоза.

Ранее Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции.