Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала «Очень странные дела» за стереотипность. Об этом сообщает Flamman.

Он пояснил, что в кинематографе США, вплоть до начала 1990-х годов, советские персонажи были злодеями и антагонистами главных героев.

После распада СССР, отметил журналист, русские в американских фильмах стали добрыми на некоторое время — до тех пор, пока США были заинтересованы в переводе российского государства на рыночные условия.

Он подчеркнул, что советских граждан в «Очень странных делах» показали «полными скотами».

Журналист отметил, что режиссеры сериала делают намек, что американцы планируют формировать мировую повестку бомбами.

И после этого, заключил Хакинг, США будут прокладывать новые торговые пути на «руинах социалистических экспериментов».

Ранее Netflix показал финальный трейлер третьих «Очень странных дел».