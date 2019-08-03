Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии

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Кадр из сериала «Очень странные дела» Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Netflix

Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала «Очень странные дела» за стереотипность. Об этом сообщает Flamman.

Он пояснил, что в кинематографе США, вплоть до начала 1990-х годов, советские персонажи были злодеями и антагонистами главных героев.

После распада СССР, отметил журналист, русские в американских фильмах стали добрыми на некоторое время — до тех пор, пока США были заинтересованы в переводе российского государства на рыночные условия.

Он подчеркнул, что советских граждан в «Очень странных делах» показали «полными скотами».

Журналист отметил, что режиссеры сериала делают намек, что американцы планируют формировать мировую повестку бомбами.

И после этого, заключил Хакинг, США будут прокладывать новые торговые пути на «руинах социалистических экспериментов».

Ранее Netflix показал финальный трейлер третьих «Очень странных дел».