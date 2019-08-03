Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала «Очень странные дела» за стереотипность. Об этом сообщает Flamman.
Он пояснил, что в кинематографе США, вплоть до начала 1990-х годов, советские персонажи были злодеями и антагонистами главных героев.
После распада СССР, отметил журналист, русские в американских фильмах стали добрыми на некоторое время — до тех пор, пока США были заинтересованы в переводе российского государства на рыночные условия.
Он подчеркнул, что советских граждан в «Очень странных делах» показали «полными скотами».
Журналист отметил, что режиссеры сериала делают намек, что американцы планируют формировать мировую повестку бомбами.
И после этого, заключил Хакинг, США будут прокладывать новые торговые пути на «руинах социалистических экспериментов».
Ранее Netflix показал финальный трейлер третьих «Очень странных дел».