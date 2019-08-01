Члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем

Немецкая группа Rammstein призналась в любви к России. Об этом сообщается на странице коллектива в инстаграме.

Как отмечается, в посте размещена фотография с концерта, который состоялся в московских «Лужниках» 29 июля. На ней запечатлен поцелуй гитаристов Рихарда Круспе и Пауля Ландерса.

«Россия, мы любим тебя!» – говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода была замечена на концерте немецкой группы Rammstein вместе дочерью Тильдой.