Кэти Перри признали виновной в плагиате

Американскую певицу Кэти Перри признали виновной в нарушении авторских прав. Об этом сообщает журнал Billboard.

Как отмечается, ее обвинили в плагиате при написании песни Dark Horse, которая была выпущена в 2013 году.

Уточняется, что по решению суда певица умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise, написанной рэпером Маркусом Греем.

Именно он, как подчеркивается, подал в 2014 году иск против Перри.

Теперь суду надо будет определиться с мерой пресечения для певицы.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри выходит замуж за звезду «Пиратов Карибского моря».