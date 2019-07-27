НТВ начал борьбу по удалению трейлера своего «Чернобыля»

Телеканал НТВ выступает против распространения трейлера своего сериала «Чернобыль», выход которого состоится в 2019 году. Об этом информирует издание TJ.

Сообщается, что НТВ грозит обращением в суд, если трейлер не удалят из Сети.

По имеющимся данным, телеканал уже начал рассылать претензии о нарушении авторских прав из-за публикации ролика в сети.

Как отмечается, в НТВ считают трейлер своим «рабочим материалом».

Ранее сообщалось, что зрителям не понравился трейлер российского сериала «Чернобыль».