Создатель «Игры Престолов» отреагировал на петицию фанатов

Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на созданную недовольными фанатами петицию о пересъемке последнего сезона «Игры Престолов». Об этом сообщает The Independent.

Он заявил, что мнения людей всегда будут разниться по поводу развития историй героев масштабного проекта.

«32 номинации на «Эмми» — отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно», — сказал Блойс.

Он отметил, что практически не вмешивался в работу сценаристов Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, поскольку они «прекрасно понимали друг друга» на финальном этапе творческой деятельности.

Директор HBO подчеркнул, что последний сезон прошел очень хорошо.

Ранее сообщалось, что требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей.