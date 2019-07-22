Снявший картину Куинджи из Третьяковки не смог объяснить мотивы кражи

Обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков отказался рассказывать о мотивах своего поступка, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем он частично признал вину. Он обещал прокомментировать свой поступок позднее.

По факту кражи было возбуждено дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Обвинение заявило, что Министерству культуру был нанесен ущерб на 19,9 млн рублей.

Рассмотрение дела отложено до 30 июля.