В Сеть попала шпаргалка музыкантов Metallica с русским текстом «Группы крови»

Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало фотографию листка бумаги, который использовала американская группа Metallica для исполнения песни Виктора Цоя «Группа крови». Об этом сообщается в инстаграме организации.

На размещенной фотографии видно, что русский текст песни записан латинским буквами. Он разбит на слоги и сопровождается пометками о том, как нужно исполнять композицию.

Ранее в Сети появилось видео, как рок-группа из США Metallica исполнила на русском языке композицию под названием «Группа Крови».

Metallica исполнила «Группу Крови» во время концерта в Москве 21 июля. Зрители в первый момент онемели от неожиданности, но позже припев весь стадион пел вместе с группой.