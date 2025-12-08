В Петербурге группа фальсификаторов налоговых документов заработала миллионы рублей

В Северо-Западном регионе впервые пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся фальсификацией документов по оформлению налога на добавленную стоимость. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

По данным следствия, группа действовала на территории Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Ее члены предоставляли в налоговые органы России и организациям-выгодоприобретателям заведомо подложные счета-фактуры и налоговые декларации от имени подставных юридических лиц. Доход от такой деятельности исчислялся в десятки миллионов рублей, отметили в СК.

«В настоящее время установлены и задержаны участники преступной группы, в том числе действующий адвокат, которым избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В октябре в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора строительной компании и его делового партнера по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 260 млн рублей, а также в фальсификации платежных документов на 10 млн рублей. По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год экс-руководитель организации подделывал договоры и счета, в результате чего сумма налогов на добавленную стоимость и прибыль компании были значительно снижены.

