Звезда «Клона» судится с телеканалом из-за показа сериала

Бразильский актер Виктор Фазано, известный по роли Тавиньо в «Клоне», подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за повторного показа сериала. Об этом сообщает metropoles.com.

Фазано вместе с компанией Landscapio Comércio подало иск на телеканал из-за отсутствия авторских начислений от повторной трансляции мелодрамы. Они обвинили канал в том, что он получает прибыль с проекта и не оплачивает роялти. То есть не отправляет регулярные платежи за право пользоваться чужой интеллектуальной собственностью.

В марте 2023-го другие звезды сериала «Клон» Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу сняли шутливое видео с танцем своих экранных героев Жади и Лукаса.

Роликом в своих соцсетях поделилась Антонелли. На видео актриса в черном костюме и обвешанная кухонной утварью, включая сковородку и терку, исполняет танец из сериала «Клон». На нее обращает внимание Бенисиу, исполнивший роль Лукаса. Актер в недоумении смотрит на коллегу по сериалу, не веря своим глазам.

«Лукас видит танец Жади спустя 20 лет», — с юмором подписала видео Антонелли.

