Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России

Путин: к структурным изменениям в экономике следует приступить незамедлительно

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, поручил правительству незамедлительно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По его словам, план подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в отраслях высоких технологий, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — заявил Путин.

Он добавил, что план рассчитан до 2030 года.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что только семь из 121 цели развития России, которые были намечены на текущий год, рискуют остаться недостигнутыми.

Путин сообщил, что 19 новых национальных проектов стартовали успешно. Также он обратил внимание, что большая часть ориентиров на текущий год была все-таки достигнута.

Ранее Путин высказался о мерах по развитию демографии в России.