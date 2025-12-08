На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутат бундестага высказался о переименовании улиц ФРГ с советскими названиями

Экс-депутат бундестага Гердт: граждане ФРГ не поддержат переименование улиц
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Предложение переименовать улицы с советскими названиями вряд ли будет поддержано населением Германии, по крайней мере, весомой его частью, у которой с ГДР связаны теплые воспоминания. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Против, по его словам, будут и некоторые парламентарии, а также молодые члены левых движений.

«У инициативы по переименованию социалистического наследия несколько задач. Во-первых, это попытка отвлечь часть общества от насущных проблем, во-вторых — самопиар [федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ] Эвелин Цупке», — сказал Гердт.

Он добавил, что «в условиях деградации страны», некоторые политики продолжают цепляться за «эфемерные идеологические постулаты».

Как сообщает газета Bild со ссылкой Цупке, в Германии вновь обсуждается вопрос переименования улиц, носящих имена Владимира Ленина, а также деятелей времен ГДР.

По данным издания, в восточных землях до сих пор существует более десятка улиц имени Ленина, а также названия в честь руководителей ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика.

Ранее сообщалось, что Германия может стать главным гарантом кредита Украине за счет активов России.

