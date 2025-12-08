В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление, пишет ТАСС.

Для восточного и северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Уточняется, что всего через несколько минут после землетрясения на севере страны произошел еще один сильный подземный толчок.

До этого японские СМИ сообщали, что ожидаемое мощное землетрясение может привести к серьезным последствиям для населения. Сообщалось что мощное землетрясение с высокой вероятностью может произойти рядом с Токио и прилегающими к японской столице районами в ближайшие десятилетия. Потенциальный экономический ущерб оценивается в 83 трлн иен ($535 млрд).

По оценкам экспертов, стихия может нанести повреждения 400 зданиям.

В конце ноября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в регионе Кюсю в Японии. Очаг находился на глубине 10 километров.

