Названо число магазинов в Вологодской области, переставших продавать алкоголь

Более 75% магазинов алкогольных напитков в Вологодской области закрылись или сменили свой формат. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Георгий Филимонов.

Он рассказал, что изменения коснулись 457 из 610 расположенных в области алкомаркетов. При этом в Вологде перестали работать 101 из 118 таких торговых точек, а в Череповце — 246 из 265. Как отметил Филимонов, в настоящее время власти контролируют работу 39 так называемых «наливаек» в этих двух городах.

Более того, в регионе закрылись 196 из 316 вейп-шопов, подчеркнул губернатор.

С 1 марта текущего года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

28 ноября пресс-служба Законодательного Собрания региона сообщила, что власти намерены с 1 марта 2026 года ввести новые ограничения в сфере продажи спиртных напитков. В частности, в Вологодской области запретят выкладывать соответствующие товары на расстоянии менее трех метров от касс в магазинах. Кроме того, будет запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, вход в которые организован со стороны подъездов.

Ранее потребление алкоголя в РФ снизилось до минимума за последние 30 лет.