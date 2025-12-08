Суперкомпьютер назвал фаворитов РПЛ

Суперкомпьютер Opta Sports после 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) считает «Краснодар» главным фаворитом на победу в турнире. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Opta.

Шансы краснодарской команды оцениваются в 40,4%. На втором месте расположился петербургский «Зенит» (39%). Также шансы на чемпионство имеют московские «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), калининградская «Балтика» (0,8%) и столичный «Спартак» (0,2%).

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал решающий момент в матче ЦСКА — «Краснодар».