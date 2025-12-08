На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил повышение НДС

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам выразил надежду, что повышение НДС с 20% до 22% является временным решением. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение», — заявил он.

Президент добавил, что из-за повышения НДС нужно, чтобы никакие структуры «не уходили в тень», чтобы все работало легально, и соответствующие доходы поступали в бюджет страны.

Глава государства объяснил, что речь идет о незаконном обороте продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. При этом Путин призвал избегать «массовых набегов».

Российский лидер также заявил о необходимости добиваться благополучия семей в стране и повышения доходов граждан. Несмотря на рост производительности труда в целом, в некоторых отраслях показатели остаются на месте. Для ускорения технологического развития страны важно активнее реализовывать проекты технологического лидерства и стимулировать более квалифицированную занятость.

Ранее Путин призвал немедленно начать перестройку экономики России.

