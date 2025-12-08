Отметившие 100-летие супруги рассказали, в чем секрет их крепкого брака

В Германии 100-летние супруги рассказали, в чем секрет их крепкого брака, пишет Bild.

Мария и Людвиг Йёкель из Фульды отметили уникальное событие: оба супруга недавно отпраздновали свои 100-летние юбилеи. Немецкий фотограф Карстен Тормэлен, который в течение многих лет снимает людей старше ста лет по всему миру, назвал эту пару «самой необыкновенной» из всех, кого ему доводилось встречать.

Мария и Людвиг родились в 1925 году — в эпоху, когда автомобили и телефоны считались роскошью, а в кинотеатрах еще показывали немые фильмы. По словам пожилой немки, ее секрет долголетия прост.

«Все нужно делать в меру», — уверена женщина.

Пара поженилась 73 года назад. Их дочь, Петра Хартунг, отметила, что мать с отцом были знакомы с раннего детства — вместе посещали детский сад и школу. После выхода на пенсию супруги ежедневно совершали двухчасовые прогулки по лесу. Сейчас Людвиг, бывший шахтер, продолжает гулять каждый день с ходунками.

Супруги подчеркивают, что их делает счастливыми любовь к друг другу, двое детей, пятеро внуков и трое правнуков. Они по-прежнему сохраняют тепло в отношениях и ежедневно улыбаются друг другу. Через два года пара сможет отметить еще одну редкую дату — 75-летие совместной жизни, так называемую «дубовую свадьбу».

Ранее ученые в Китае создали препарат, благодаря которому человек может жить до 150 лет.