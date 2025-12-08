На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, каким должен быть результат нацпроектов

Путин: нацпроекты нацелены на создание своих технологий вместо импортозамещения
Результатом реализации национальных проектов должны стать конкурентоспособные технологии российского производства, а не простое импортозамещение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, передает РИА Новости.

«Результатом нацпроектов и проектов технологического лидерства должно стать не простое импортозамещение <...>, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе», — сказал он.

В июне глава государства в ходе аналогичного заседания призвал не убирать новые технические решения «в стол». Он подчеркнул, что технологии должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах.

По словам президента, использование новых технологий должно повышать конкурентоспособность российских товаров и услуг, а также экономики страны в целом. Вопрос практического внедрения новых технологий Путин поручил поставить на личный контроль членов правительства.

Ранее Путин заявил, что в России нужно создать механизм управления технологическим развитием.

