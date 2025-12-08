На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел совещание по нацпроектам

Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость комплексных решений для перелома негативных демографических тенденций. Он подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все регионы страны, а региональная составляющая национальных проектов требует усиления.

По словам Путина, перед правительством и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики, включая кардинальное сокращение нелегальной занятости. Порядочные предприниматели должны получать реальные преимущества от вывода бизнеса в «белую» экономику.

Президент также заявил о необходимости добиваться благополучия российских семей и повышения доходов граждан. Несмотря на рост производительности труда в целом, в некоторых отраслях показатели остаются на месте. Для ускорения технологического развития страны важно активнее реализовывать проекты технологического лидерства и стимулировать более квалифицированную занятость.

Единый план по достижению национальных целей развития, принятый правительством РФ по указу Путина, четко регламентирует алгоритмы решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией. Среди наиболее значимых выделяются следующие: выход на устойчивую траекторию экономического роста в условиях, существующих и потенциальных внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов; увеличение доходов граждан; повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета.

Ранее Путин высказался о мерах по развитию демографии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами