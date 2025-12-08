Путин провел совещание по нацпроектам

Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость комплексных решений для перелома негативных демографических тенденций. Он подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все регионы страны, а региональная составляющая национальных проектов требует усиления.

По словам Путина, перед правительством и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики, включая кардинальное сокращение нелегальной занятости. Порядочные предприниматели должны получать реальные преимущества от вывода бизнеса в «белую» экономику.

Президент также заявил о необходимости добиваться благополучия российских семей и повышения доходов граждан. Несмотря на рост производительности труда в целом, в некоторых отраслях показатели остаются на месте. Для ускорения технологического развития страны важно активнее реализовывать проекты технологического лидерства и стимулировать более квалифицированную занятость.

Единый план по достижению национальных целей развития, принятый правительством РФ по указу Путина, четко регламентирует алгоритмы решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией. Среди наиболее значимых выделяются следующие: выход на устойчивую траекторию экономического роста в условиях, существующих и потенциальных внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов; увеличение доходов граждан; повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета.

Ранее Путин высказался о мерах по развитию демографии в России.