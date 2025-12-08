На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц и Макрон заявили о «решающих» для Украины днях

Мерц и Макрон заявили Зеленскому, что ближайшие дни могут стать решающими
Kay Nietfeld/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне заявили, что ближайшие дни могут стать «решающими» для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас много карт в руках», — заявили европейские лидеры.

До этого газета The Independent сообщала, что 8 декабря Зеленский во время визита в Лондон встретится не только с Макроном и Мерцем, но и британским премьером-министром Киром Стармером. По данным издания, основной темой их переговоров станет урегулирование конфликта на Украине, а также обсуждение Вашингтоном и Киевом гарантий безопасности и мирных инициатив.

Также, как писала газета Financial Times, Мерц в ходе этой встречи с Зеленским намерен выразить обеспокоенность тем, что Берлин, будучи и так крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, вынужден взять на себя большую часть расходов на поддержку страны в 2026 году. В материале отмечается, что Франция и Великобритания «ограничены в финансовом плане» по вопросу помощи Украине.

Ранее Зеленский захотел «достойного мира» для Украины.

