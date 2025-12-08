Отца Меган Маркл перевели в обычную палату после ампутации ноги

Хирург Нил Санико сообщил Daily Mail, что отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса перевели из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату.

По словам Санико, операция по ампутации ноги Маркла-старшего прошла успешно. Медик назвал отца герцогини сильным и храбрым человеком. Он отметил, что мужчина демонстрирует позитивный настрой.

«Мистер Маркл делает хорошие успехи. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, но перевод из отделения интенсивной терапии в обычную палату — это позитивный шаг», — отметил врач.

Операция длилась три часа. Марклу пришлось ампутировать ступню и голень из-за огромного тромба, который перекрывал кровообращение в конечности. Хирург объяснил, что у них с коллегами не было другого выбора, иначе инфекция из стопы распространилась бы по всему телу и вызвала сепсис.

По словам Санико, у Маркла была опасность развития гангрены.

5 декабря издание Metro сообщало, что Томас Маркл был срочно госпитализирован из своего дома на Филиппинах. 3 декабря врачи были вынуждены ампутировать часть его ноги ниже колена, потому что конечность почернела.

Ранее отец Меган Маркл обратился к ней с просьбой о встрече после ампутации ноги.