Все новости
Ветеран «Спартака» рассказал, может ли «Краснодар» претендовать на победу в РПЛ

Экс-футболист Гладилин: у «Краснодара» реальные шансы на победу в РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что «Краснодар» может претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), если сохранит состав и игру.

«Закономерно ли лидерство «Краснодара» перед зимним перерывом? Группа лидеров состояла из «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Вот они и боролись за лидерство. Сейчас не очень большой отрыв, «Краснодар» в последнем матче перед паузой обыграл ЦСКА, показав, что он сильнейший. Если «Краснодар» сохранит состав и игру, то у него реальные шансы на победу. Я думаю, что преследователи «Краснодара» тоже прибавят», — сказал Гладилин.

«Краснодар» в матче 18-го тура РПЛ обыграл московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2.

В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал решающий момент в матче против «Краснодара».

Футбол. Чемпионат России
