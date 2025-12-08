На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил синий цвет собак в Чернобыле

Fox News: собаки посинели в Чернобыле из-за негигиеничного поведения
true
true
true
close
Dogs of Chernobyl

Собаки, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на эксперта из университета Южной Каролины Тимоти Муссо.

«Синий краситель, вероятно, появился в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах из которого валялись собаки, поскольку они часто к этому прибегают... Синий окрас стал просто признаком негигиеничного поведения собаки», — заявил Муссо.

В октябре в интернете появились фотографии американской некоммерческой организации «Собаки Чернобыля», на которых изображены собаки из зоны отчуждения с необычным окрасом шерсти. На снимках была как минимум одна особь полностью синего цвета. Западные журналисты предположили, что причиной этого могло стать воздействие на животных химических веществ. На это, в частности, депутат ГД Владимир Бурматов заявил, что животных, скорее всего, кто-то покрасил в синий цвет.

До этого группа исследователей из США провела исследование популяций собак, обитающих в зоне Чернобыльской АЭС. Как выяснилось, несмотря на то, что радиация не изменила внешний облик животных, в их ДНК нашли значительные изменения.

Ранее в Чернобыле обнаружили новую форму жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами