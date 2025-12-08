Ученый объяснил синий цвет собак в Чернобыле

Собаки, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на эксперта из университета Южной Каролины Тимоти Муссо.

«Синий краситель, вероятно, появился в результате опрокидывания переносного туалета, в экскрементах из которого валялись собаки, поскольку они часто к этому прибегают... Синий окрас стал просто признаком негигиеничного поведения собаки», — заявил Муссо.

В октябре в интернете появились фотографии американской некоммерческой организации «Собаки Чернобыля», на которых изображены собаки из зоны отчуждения с необычным окрасом шерсти. На снимках была как минимум одна особь полностью синего цвета. Западные журналисты предположили, что причиной этого могло стать воздействие на животных химических веществ. На это, в частности, депутат ГД Владимир Бурматов заявил, что животных, скорее всего, кто-то покрасил в синий цвет.

До этого группа исследователей из США провела исследование популяций собак, обитающих в зоне Чернобыльской АЭС. Как выяснилось, несмотря на то, что радиация не изменила внешний облик животных, в их ДНК нашли значительные изменения.

