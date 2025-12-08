На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин запустил опрос об онлайн-играх

Володин запустил в своем Max-канале опрос об увлеченности онлайн-играми
true
true
true
close
РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о том, играют ли подписчики в онлайн-игры.

«Играете ли вы в онлайн-игры?» — написал он.

Подписчикам предлагается три варианта ответа: положительный, отрицательный и «Все равно». За первые 10 минут с момента публикации результаты опроса показывали, что большинство участников не играют в онлайн-игры.

3 декабря российские пользователи онлайн-платформы Roblox столкнулись с невозможностью зайти на ее сайт и открыть игровое приложение. Масштабный сбой произошел после недавнего заявления РКН о негативном контенте в этой игре.

Позднее в тот же день Роскомнадзор заблокировал Roblox — игру, в которой нет ни сюжета, ни определенного жанра. Россия входила в топ-3 стран по числу посетителей онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей, разбиралась «Газета.Ru».

Ранее Роскомнадзор оценил возможность разблокировки Roblox в России.

