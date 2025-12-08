Путин поручил поддержать отцовство в России

Наряду с поддержкой материнства в России необходимо подумать о мерах поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет РИА Новости.

«Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей», — обратил внимание глава государства.

По его словам, речь, по сути, идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и больше времени уделяли воспитанию детей, а также вели здоровый образ жизни, чтобы как можно дольше сохранять репродуктивное здоровье.

23 октября Владимир Путин заявил, что Россия, как и другие развитые страны мира, столкнулась с проблемой снижения рождаемости. По словам российского лидера, сейчас в РФ можно наблюдать последствия «эха» двух демографических ям, которые образовались из-за трагических потерь в Великой Отечественной войне и в кризисный период 1990-х годов.

До этого депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Вероника Власова заявила, что решение об аборте должна принимать не только мать будущего ребенка, но и отец, если пара проживает в зарегистрированном браке.

Ранее в Госдуме сообщили о возможном появлении комитета материнства, отцовства и детства.