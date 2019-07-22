Фильм «Король лев» возглавил российский прокат по итогам показов с 18 по 21 июля. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Согласно представленным данным, картина собрала 1 млрд 58,5 млн руб. за четыре дня показа. На второе место опустился боевик «Человек-паук: Вдали от дома» с собранными за выходные 73,1 млн руб. Тройку лидеров замыкает фильм Люк Бессона «Анна», которому за выходные удалось собрать 36,5 млн руб.

Ранее американская певица Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании на премьере фильма «Король лев».